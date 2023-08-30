В Москве рядом со станцией МЦД-2 Дмитровская построят бизнес-центр

Площадь здания составит 50 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Недалеко от станции МЦД-2 Дмитровская планируется построить бизнес-центр площадью 50 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На участке площадью около 0,75 га планируется построить бизнес-центр высотой 23 этажа, а также торговую галерею с панорамным остеклением. Кроме того, в проекте предусмотрен многоуровневый подземный паркинг. Общая площадь здания составит 50 тыс. кв. м", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, территория находится на Дмитровском проезде, владение 1г, на пересечении с улицей Костякова, в трех минутах пешком от станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заверила, что улично-дорожную сеть вокруг будущего офисного центра также планируется обновить, в частности, будет организован удобный заезд на территорию. "Бизнес-центр станет органичным дополнением среды, которая сейчас складывается вокруг станции "Дмитровская". Планомерная работа над созданием комфортной среды и современных рабочих мест позволяет сделать район более функционально разнообразным и привлекательным", - отметила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для этой территории. По его словам, реализация бизнес-центра позволит создать более 3,5 тыс. рабочих мест.

В новость внесена правка (12:44 мск) - передается с исправлением во втором абзаце в связи с уточнением информации пресс-службой, верно - 23 этажа.