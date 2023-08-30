Эксперт: интерес россиян к ипотеке может снизиться на вторичном рынке к октябрю

Обвала вторичного рынка из-за подорожавшей ипотеки не предвидится, предположила руководитель офиса "Митино" "Инком-недвижимость" Наталия Борзенкова

МОСКВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Российский рынок вторичной недвижимости пока отреагировал на повышение ставки ЦБ ростом спроса - покупатели торопятся закрыть сделки по старым ставкам. Сокращение числа ипотечных сделок на фоне новых ставок ожидается к октябрю, высказали ТАСС мнение опрошенные эксперты.

"Обвала вторичного рынка из-за подорожавшей ипотеки не предвидится, но отток части покупателей, несомненно, произойдет во второй части сентября и в октябре", - предположила в беседе с ТАСС руководитель офиса "Митино" "Инком-недвижимость" Наталия Борзенкова.

Пока после информации о повышении ключевой ставки, наоборот, наблюдается активный спрос, сообщили агентству опрошенные эксперты. Так, по словам президента ассоциации AREA Дениса Попова, именно в промежутке между повышением ключевой ставки и действием старых одобрений на кредиты обычно наблюдается самая высокая активность ипотечных покупателей. "Граждане, которым одобрили ипотеку, хотят успеть этим воспользоваться. Ставка у них осталась на уровне 10,8%-11%. В конце сентября на вторичном рынке можно будет увидеть спрос уже по новым ипотечным ставкам", - сказала ТАСС руководитель департамента городской недвижимости "НДВ Супермаркет Недвижимости" Елена Мищенко.

Сокращение ипотечных сделок на вторичном рынке может произойти ближе к октябрю, тогда же можно говорить о точных цифрах, полагает генеральный директор "Релайт-недвижимость" Константин Барсуков. "Но если сейчас смотреть статистику открытых данных от Сбербанка, то видно, что за последние 30 дней количество заявок на ипотеку подросло. Хотя если из них попытаться вычленить именно заявки по вторичке, то можно заметить, что число таких заявок упало примерно на 7-10%", - отметил собеседник агентства.

По мнению Борзенковой, новые ставки по жилищным кредитам будут выше на 2 п.п. и могут в среднем достигать 16,5% годовых, а при условии низкого первоначального взноса ипотечная ставка будет еще выше. Сегодняшние условия по ипотеке на вторичке подходят вплотную к верхней границе ставок, после которых жилищные кредиты могут практически перестать брать, отметил в свою очередь Барсуков. "Если ЦБ поднимет ключевую в уровень 17% и выше, то спрос на ипотеку на вторичку существенно сократится", - полагает он.

Кроме того, в ближайшие месяцы может измениться средняя сумма ипотечного кредита, считают эксперты. "Если изначально в ипотеку брали сумму в 5-6 млн рублей, сейчас будут стараться уложиться в 2-3 млн рублей. Люди будут уменьшать кредит, чтобы сумма ежемесячного платежа не превышала 40-50 тыс. рублей", - считает Мищенко.

ЦБ и ставки

Как сообщалось, Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12% с 8,5% годовых. После повышения ставки ЦБ РФ обычно следует рост ипотечных ставок, это связано с финансовой моделью кредитования.

Ранее эксперты ВТБ прогнозировали, что на фоне повышения рыночных ставок интерес будет смещаться на первичный рынок в сторону программ с господдержкой, которые позволяют сохранить кредитную нагрузку на минимальном уровне.