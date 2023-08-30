Эксперты сообщили о росте цены квадратного метра на вторичном рынке жилья РФ на 7% за год

По данным платформы "Циан", это связано с уходом с рынка дешевых лотов на фоне активного спроса

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Стоимость квадратного метра в квартире на вторичном рынке жилья крупных городов РФ выросла на 7% за год и на 1,5% за месяц из-за ухода с рынка дешевых лотов на фоне активного спроса. Об этом сообщила пресс-служба классифайда "Циан".

Эксперты платформы проанализировали поведение цены предложения и спроса в 37 городах России с населением свыше 500 тыс. человек, а также в Сочи, Московской и Ленинградской областях в августе 2023 года после повышения ключевой ставки ЦБ 21 июля и 15 августа до 12% годовых.

"В августе цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по анализируемым локациям увеличилась сразу на 1,5% - это максимум с марта 2022 года. До этого ежемесячная динамика не превышала +-1%. Относительно августа 2022 года "квадрат" в среднем по анализируемым локациям дороже на 7%", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что в августе не произошло массового повышения ценников на жилье, и "рост среднерыночных цен связан с изменением структуры предложения - в период повышенного спроса с рынка уходят, прежде всего, лоты с относительно невысокими ценами". При этом стоимость новых лотов, которые не выводились на рынок ранее, выросла в августе по сравнению с июлем на 2,2%, и "квадрат" в таких квартирах стоил в среднем на 1,4% выше рынка.

Спрос на вторичное жилье в РФ рос постепенно со второй половины 2022 года и ускорился в июне-июле 2023 года на фоне ожидаемого повышения ставки ЦБ, напомнили в "Циан". Причем, интерес покупателей сохраняется на высоком уровне даже в конце августа, отметили эксперты, "такой высокой активности не было с марта прошлого года". Средний срок экспозиции в августе составил 115 дней, что на 7 дней меньше, чем в июле и на 17 дней меньше, чем в августе 2022 года. Объем предложения за последний месяц в целом сократился на 6,5% относительно июля 2023 года.

"После адаптации рынка к новым условиям стоит ждать смещения спроса в сегмент новостроек, ведь разрыв между ставками на первичном и вторичном рынках увеличится - теперь потенциальный покупатель будет выбирать между 6-8% в льготных ипотечных программах на новостройки и 13-14% в кредитах на жилье в готовых домах", - процитировали в сообщении руководителя "Циан.Аналитика" Алексея Попова. По его мнению, это приведет к стагнации или даже снижению цен в сегменте недавно сданных домов.