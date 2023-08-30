Мутко сообщил об увеличении выдачи ипотеки в России в полтора раза

Российские банки с начала года выдали почти 1 млн кредитов на 3,7 трлн рублей, отметил гендиректор ДОМ.РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские банки с начала 2023 года выдали почти 1 млн кредитов на 3,7 трлн рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе заседания наблюдательного совета института развития под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"С начала года российские банки выдали уже почти 1 млн кредитов на 3,7 трлн рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом доля льготных программ, оператором которых выступает ДОМ.РФ, в общей выдаче продолжила расти и достигла уже более 40% по количеству и 55% по объему", - сказал Мутко, подводя итоги работы ДОМ.РФ за семь месяцев 2023 года. Он также отметил, что кассовое исполнение по всем программам, которые реализует компания, превышает 70%.

В целом, члены набсовета положительно оценили итоги работы по основным направлениям деятельности ДОМ.РФ, в том числе реализацию мер господдержки в жилищной сфере, развитие ипотеки и частного домостроения, финансирование строительства инфраструктуры в регионах, а также секьюритизацию ипотечных активов и вовлечение в оборот федерального имущества. Отмечается, что за семь месяцев активы компании впервые превысили отметку в 3 трлн рублей. По итогам года компания предполагает выйти на запланированные показатели - 3,25 трлн рублей.

Один из важнейших индикаторов проделанной работы - развитие рынка жилья и ипотеки, считает Хуснуллин. "Здесь наблюдаем позитивную динамику: ввод многоквартирных домов находится на историческом максимуме, в строительство запущено почти 25 млн кв. м новых проектов. Хорошо развивается и направление льготных ипотечных программ. С начала года уже выдано 467,7 тыс. кредитов - это льготная ипотека, семейная, дальневосточная и IT-ипотека", - приводит его слова пресс-служба.