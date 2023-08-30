Количество выданных в 2023 году ипотечных кредитов достигло уровня 2021 года

По данным Банка России, с января по июль россиянам выдали 995,5 тыс. ссуд

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/ Количество выданных за семь месяцев 2023 года ипотечных кредитов практически достигло уровня 2021 года, следует из обзора рынка ипотечного кредитования Банка России, опубликованного на сайте банка.

С января по июль 2023 года россиянам было выдано 995,5 тыс. ссуд, следует из показателей рынка жилищного ипотечного кредитования, представленного на сайте Банка России. За семь месяцев 2021 года граждане оформили 1 млн ипотечных кредитов. В 2022 году за аналогичный период банки выдали 636,4 тыс. ипотечных кредитов, что на 36% меньше показателей 2023 года.

По данным Центробанка, наибольшее за 2023 год количество ссуд было выдано в июле 2023 года - 170,5 тыс. В июле 2021 года банки выдали 151,4 тыс. ссуд, а в июле 2022 года - 91,6 тыс. Наименьшее за 2023 год количество выдано в феврале - 77,3 тыс. ссуд. При этом, начиная с марта 2023 года, количество ипотечных кредитов постепенно росло.

При этом общая сумма кредитования за семь месяцев 2023 года превысила показатели предыдущих лет и составила почти 3,7 млрд рублей. В 2022 году с января по июль было выдано ссуд на общую сумму 2,2 млрд рублей, а в 2021 году - 3,1 млрд рублей. Вместе с тем доля проблемных кредитов по-прежнему остается на исторически низком уровне (0,6%).

Средний срок ипотечных кредитов по стране за семь месяцев 2023 года вырос на 2% и составил более 24 лет (291,1 месяца). К концу аналогичного периода 2022 года он составлял чуть менее 23 лет (274,8 месяца), а к августу 2021 года - 20 лет (242,9 месяца).

Средневзвешенная ставка по кредитам выросла с января 2023 года на 0,4%, с 7,86% в январе до 8,25% в июле. В июле 2021 года она сотавляла 7,67%, в июле 2022 года - 6,67%.