В составе жилого комплекса на Озерной улице в Москве появятся еще четыре корпуса

Объекты объединят подземной автостоянкой

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для третьего этапа многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

Объект возведут по адресу: ул. Озерная, з/у 1.

"Утвержден этап строительства многофункционального жилого комплекса в районе Очаково-Матвеевское. <...> В рамках проекта инвестор возведет четыре корпуса со стилобатом в составе жилого комплекса <...> на Озерной улице. Корпуса будут объединены подземной автостоянкой", - значится в сообщении.

Как уточнила руководитель ведомства Анна Яковлева, всего в корпусах запроектировано более 1,3 тыс. квартир разной конфигурации: 376 однокомнатных, 249 двухкомнатных, 487 трехкомнатных и 25 четырехкомнатных, а также 166 студий. На первом этаже каждого корпуса появятся вестибюльно-входные группы с тамбурами, стойкой ресепшн, помещениями курьерской службы и уборочного инвентаря. Помимо этого, в составе комплекса предусмотрены офисные помещения, ресторан и кафе, фитнес-центр и магазины.

"В ходе реализации программы благоустройства на прилегающей территории появятся проезды, тротуары, пешеходные зоны, площадки для досуга детей и взрослых, занятий спортом. Также будет уложен газон и высажены зеленые насаждения", - заверили в пресс-службе.