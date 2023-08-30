Кабмин поддержал право граждан на самоблокировку при выдаче кредита

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, взять кредит гражданин сможет лишь на второй день после снятия самозапрета

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая разрешает установление гражданами добровольного самостоятельного запрета на выдачу кредитов. Об этом ТАСС сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму в рамках поручения президента России от 15 января 2022 года.

"Граждане смогут установить в своей кредитной истории запрет на выдачу кредитов банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не будет касаться займов, обеспеченных транспортным средством или ипотекой. Установить и снять запрет можно будет бесплатно с помощью портала госуслуг или обращения в МФЦ. Банки и микрофинансовые организации до заключения договора должны будут запросить у всех квалифицированных кредитных бюро информацию о наличии запрета у клиента на выдачу кредитов. Если запрет установлен, то в выдаче кредита должно быть отказано", - пояснил Груздев.

Также предлагается "период охлаждения" для снятия запрета. Взять кредит гражданин сможет лишь на второй день после снятия самозапрета, что позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением кредитного договора.

"Самозапрет на выдачу кредитов является очень актуальной темой, поскольку многие микрокредиты выдаются на основании подтверждения, например по SMS. Как следствие, лица, не принимавшие на себя обязательств по возврату займа, сталкиваются с обращением кредитных организаций с требованием об их возврате, а также вынуждены участвовать, например, в судах по отмене судебных приказов или возражать по исковым требованиям кредитных и микрокредитных организаций", - добавил Груздев.