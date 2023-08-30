На востоке Москвы строят и проектируют почти 100 домов по программе реновации

Всего с момента старта программы в ВАО ввели в эксплуатацию 29 домов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Проектирование и строительство 95 домов для участников программы реновации ведется в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время на территории Восточного административного округа строятся и проектируются 95 жилых домов - в них расположены порядка 28 тыс. квартир. В стройке - 53 дома, в проектировании - 42 дома. Всего с момента старта программы в округе ввели в эксплуатацию 29 домов на почти 8,3 тыс. квартир, до конца года в округе будет введено еще 16 домов", - сказал Загрутдинов.

Он так же отметил, что с начала программы в округе снесли 35 домов, в том числе 18 в этом году. Здания снесли при помощи технологии "умного" сноса, которая стала стандартом для всей программы реновации. Ее основными принципами являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Еще одним из приоритетов технологии является максимально возможное сохранение окружающих деревьев при демонтаже зданий: зеленые насаждения закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

"До конца года в округе планируем передать для переселения еще 6 новостроек на 1,9 тыс. квартир", - заключил Загрутдинов.