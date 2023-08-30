Почти 60 молодых ученых и специалистов получили сертификаты на соципотеку в Подмосковье

В рамках подпрограммы регион оплачивает первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья и компенсирует основной долг по кредиту в течение 10 лет

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Сертификаты на улучшение жилищных условий по программе "Социальная ипотека" получили 28 молодых ученых и 29 специалистов научных организаций в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В этом году участниками программы стали 28 молодых ученых и 29 специалистов научных организаций и организаций оборонно-промышленного комплекса Московской области. Программа работает с 2016 года, за это время получателями социальной ипотеки стали уже более 700 молодых ученых и специалистов. Мы хотим, чтобы Подмосковье было регионом, где молодым специалистам интересно работать и комфортно жить, где они бы имели все возможности для профессионального развития", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой.

В пресс-служба рассказали, что в числе получивших свидетельства сотрудники предприятий ОПК, ракетно-космической, авиационной и машиностроительной промышленности, биотехнологических, медицинских и фармацевтических отраслей и многие другие. Больше всего победителей представляют городские округа Дубна, Химки, Черноголовка, Фрязино, Королев.

Поясняется, что в рамках подпрограммы регион оплачивает первоначальный взнос в размере 50% от стоимости жилья и компенсирует основной долг по кредиту в течение 10 лет. Участник подпрограммы выплачивает только проценты по ипотечному жилищному кредиту.

"В 2023 году мы вручаем 296 свидетельств по программе "Социальная ипотека". Из них: 161 медицинским работникам - врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам - учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга - сами получатели платят только проценты по кредиту", - процитировали в тексте министра жилищной политики региона Инну Федотову.