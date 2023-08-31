31 августа, 07:24

В Рязанском районе Москвы демонтировали двухэтажный самострой

Площадь объекта превышала 200 кв. м

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Незаконно возведенное двухэтажное здание площадью более 200 кв. м демонтировали на юго-востоке столицы, об этом сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

"В Юго-Восточном административном округе столицы демонтировали незаконно возведенное двухэтажное здание. <...> Специалисты ведомства выявили нарушение земельного законодательства по адресу: Рязанский проспект, дом 22, корпус 3, где располагалось двухэтажное нежилое здание", - говорится в сообщении.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров уточнил, что пользователь возвел объект площадью около 230 кв. м на необремененной земельно-правовыми отношениями территории. "Помимо этого, он не оформил разрешение на строительство двухэтажного здания и не зарегистрировал имущественные права", - привели в тексте слова Боброва. 

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