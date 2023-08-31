На Клязьминской улице в Москве построят дом по программе реновации

Квартиры максимально подготовят для переезда участников программы реновации

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Проект строительства нового дома по программе реновации на 283 квартиры утвердили в Москве. Новостройка будет возведена на Клязьминской улице в Дмитровском районе столицы, сообщила пресс-служба Москомэкспертизы.

"Утвержден проект строительства нового дома по программе реновации в Дмитровском районе на севере Москвы. <…> Согласно утвержденной проектной документации новостройка на Клязьминской улице будет состоять из трех секций. Также в ее составе предусмотрена подземная автостоянка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что квартиры будут максимально подготовлены для переезда участников программы реновации. Помимо отделки жилых помещений, будут установлены межкомнатные двери, оборудованы кухонные мойки, плиты и сантехника.

"Всего в доме запроектировано 283 квартиры, из которых 120 - однокомнатных, 68 - двухкомнатных и 95 - трехкомнатных. Из этого числа несколько квартир приспособят для проживания маломобильных граждан", - приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

Поясняется, что проектными решениями предусмотрены и мероприятия по благоустройству территории дома. В составе запланированных работ: обустройство проездов и тротуаров, наружного освещения, площадок для детских игр, занятий спортом, а также установка малых архитектурных форм. Также там разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.