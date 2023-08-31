Эксперты контакт-центра Стройкомплекса Москвы обработали более 6 тыс. обращений за лето

Чаще всего жители интересовались программой реновации и сроками переезда, также консультировались, как начать строительство индивидуального жилого дома на земельном участке

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты Единого контактного центра (ЕКЦ) столичного Стройкомплекса за лето ответили более чем на 6 тыс. обращений жителей и провели свыше 10 онлайн-приемов, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"Специалисты Единого контактного центра Стройкомплекса за лето 2023 года ответили на 6 460 обращений горожан, а также провели 11 личных онлайн-приемов через официальный портал мэра mos.ru", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.

Отмечается, что обращения поступают к специалистам ЕКЦ по телефону, электронной почте, через электронную форму на сайте Стройкомплекса и на портале "СтроимПросто". Обработка вопроса занимает от пяти до семи дней.

По словам руководителя департамента, чаще всего жители интересовались программой реновации и сроками переезда, также консультировались, как начать строительство индивидуального жилого дома на земельном участке.

Левкин также отметил, что выросло количество запросов, касающихся перспектив развития той или иной городской территории. Предоставляемая информация важна как при покупке недвижимости, так и полезна тем, кому интересно будущее развитие своего района. "С момента запуска этой услуги, с 2022 года, контакт-центр под индивидуальный запрос проанализировал 108 участков", - отметил он.