В Зеленограде арендовали более 7 га земли для строительства коммерческих объектов

Общая площадь возводимой недвижимости превышает 99 тыс. кв. м

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы с 2018 года по итогам торгов сдали в аренду 13 земельных участков в Зеленоградском административном округе (ЗелАО) общей площадью более 7 га, они предназначены для строительства и возведения коммерческих объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"За пять лет город по итогам торгов сдал в аренду 13 земельных участков в Зеленограде общей площадью 7,08 га. Они предназначены для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов производственного назначения и общественного питания, жилья, автосервисов, торговых, культурно-досуговых и медицинских объектов, а также офисно-гостиничного комплекса. Общая площадь возводимой недвижимости превышает 99 тыс. кв. м", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что самый большой объект, который должны возвести инвесторы, - это многоквартирный жилой дом на улице Летчика Полагушина площадью до 33 тыс. кв. м с объектом образования площадью 900 кв. м. Для его строительства выделено 1,7 га земли. Самый маленький участок площадью 0,1 га арендован для размещения придорожного сервиса площадью 539,5 кв. м на проспекте Генерала Алексеева.

Больше всего земельных участков по итогам торгов предоставлено для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов - три. Общая площадь объектов составит 19,2 тыс. кв. м. Два участка арендовано для строительства производств общей площадью 21,6 тыс. кв. м. Помимо этого, участки выделены для строительства офисно-гостиничного комплекса площадью 8,3 тыс. кв. м, многофункционального объекта с медицинским центром площадью 2,7 тыс. кв. м и других зданий. Кроме того, свыше 18 га выделили под размещение производственных объектов без проведения торгов.

"Город передал инвесторам земельные участки в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов для строительства производства деревообрабатывающего комплекса по выпуску паркетных досок, где смогут трудоустроиться 130 человек. А также для производственного комплекса по выпуску строительных материалов, где разместятся экологичные предприятия, на которых будет организовано более 660 рабочих мест", - уточнил руководитель столичного лепартамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.