Около 30 медработников Подмосковья получили свидетельства на социальную ипотеку

Всего с начала реализации программы свыше 2,5 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 30 медицинских работников Московской области получили свидетельства на улучшение жилищных условий по программе "Социальная ипотека". Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Важно не только оснащать больницы современным оборудованием и менять облик медорганизаций, но и привлекать новые кадры. Для привлечения новых специалистов и поддержки тех, кто уже работает, в Подмосковье предусмотрено беспрецедентное количество мер социальной поддержки, в том числе "Социальная ипотека". Сегодня еще 27 специалистов получили сертификаты по программе "Социальная ипотека". С начала года свидетельства на соципотеку получил 161 медработник", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе подчеркнули, что в Московской области предусмотрены различные меры поддержки для медицинских специалистов, среди них компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков, программы "Приведи друга", "Земский доктор" и другие.

Программа "Социальная ипотека" действует с 2016 года, с начала ее реализации более 2,5 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.