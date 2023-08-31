31 августа, 11:46

В ДОМ.РФ сообщили, что зеленое строительство войдет в стратегию развития Москвы

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, основные цели стратегии - создание городской инфраструктуры, переход к инновационному лидерству и укрепление кадрового потенциала строительной отрасли

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ будет участвовать в формировании разделов цифровизации и зеленого строительства, которые войдут в стратегию развития Москвы до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

"В Стратегию развития стройотрасли столицы до 2030 года войдут основные направления цифровизации и зеленого строительства. Соответствующий раздел формируется при поддержке ДОМ.РФ", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, основные цели стратегии - создание городской инфраструктуры, сокращение инвестиционно-строительного цикла, рост производительности труда, переход к инновационному лидерству и укрепление кадрового потенциала строительной отрасли.

Директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая, в свою очередь, отметила, что включение зеленого строительства в стратегию "позволит расширить практику применения принципов национального стандарта и сформировать предпосылки для развития качественной городской среды в таком передовом регионе, как Москва, часто становящемся флагманом инноваций и изменений". 

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