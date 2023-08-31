31 августа, 12:11

В Новой Москве жители и представители бизнеса получили более 110 га земли под стройку

Для возведения 43 объектов, среди которых 10 производств, 7 многофункциональных и 6 торговых центов, а также 4 спорткомплекса, инвесторы арендовали 96,6 га земли

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы с 2018 года сдали в аренду и продали в ТиНАО участки земли общей площадью более 110 га для возведения коммерческих и социальных объектов, производств, а также строительства индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За последние пять с половиной лет граждане и предприниматели купили или арендовали 140 земельных участков в ТиНАО общей площадью 110,2 га для строительства около 1,2 млн кв. м недвижимости. Это частные жилые дома, новые производства, технопарки, спортивные комплексы, учреждения образования, деловые, торговые центры и другие объекты", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что предоставление земельных участков инвесторам в аренду для возведения недвижимости, а также продажа для строительства индивидуальных домов позволяют привлекать бизнес к созданию городской инфраструктуры и развивать частное жилищное строительство.

"Для возведения 43 объектов, среди которых 10 производств, 7 многофункциональных и 6 торговых центов, а также 4 спорткомплекса, инвесторы арендовали 96,6 га земли. Еще 13,6 га приобрели граждане для индивидуального жилищного строительства", - добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман. 

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