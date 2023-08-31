В Москве инвестор получил земельный участок в льготную аренду под производство косметики

В проект вложат 440 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили компании земельный участок по льготной ставке в размере 1 рубль в год для строительства производства косметических средств на северо-востоке города, договор с компанией заключен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключил с 18-й компанией договор аренды участка по ставке 1 рубль в год. В рамках масштабного инвестиционного проекта на участке площадью 0,66 га в районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла по производству косметических средств и изготовлению упаковки для продукции. Инвестор вложит в проект 440 млн рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что новое предприятие возведут на земельном участке по адресу: улица Енисейская, владение 1. Оно будет выпускать декоративную косметику, средства личной гигиены, для ухода за кожей и антисептики. Производство косметических средств - еще одно направление развития строительной компании, которая реализует свои проекты в столице и регионах страны. ООО "ТСП" планирует расширить действующее производство косметических средств и привлечь на предприятие талантливых российских специалистов.

"Договор с инвестором заключили на пять лет. За это время он должен завершить строительство предприятия общей площадью 5,5 тыс. кв. м и начать выпуск продукции. Льготная ставка 1 рубль в год будет действовать во время всего срока реализации проекта", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, сегодня компания производит и поставляет на отечественный рынок косметику из натуральных ингредиентов для ухода за кожей и планирует в следующем году начать экспортировать до 30% готовой продукции. Строительство нового цеха позволит увеличить объем выпускаемой косметики в 10 раз - до 1 млн единиц изделий в год. Также там будут изготавливать упаковку. Реализация проекта даст городу 50 новых рабочих мест. Планируется, что инвестор на выделенном участке также разместит логистически-складские помещения.