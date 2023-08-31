Эксперт считает, что российскому ипотечному рынку придется отказаться от господдержки

Генеральный директор консалтингово-аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов заявил, что именно большое количество кредитования по льготным ипотечным программам вынуждает ЦБ применять жесткие меры финансового регулирования

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российскому рынку ипотечного кредитования предстоит путь постепенного отказа от программ с государственной поддержкой. Такое мнение высказал генеральный директор консалтингово-аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов в ходе расширенного заседания комиссии РСПП по жилищной политике.

"Это не может случиться моментально, поскольку рынок сильно зависит от льготных ипотечных программ, и сценарий, когда они моментально выключаются, приведет к стрессу, шоку, которые на рынке никому не хочется создавать. Но мы считаем, что рынок должен постепенно готовиться к тому, чтобы снова жить в рыночных условиях, без вмешательства государственных поддерживающих механизмов", - сказал он на заседании комиссии РСПП "Тренды спроса, предложения, цен на рынке новостроек".

По его мнению, именно большое количество кредитования по льготным ипотечным программам вынуждает Центробанк применять жесткие меры финансового регулирования. "Безусловно, льготная ипотека сегодня является ключевым драйвером строительной отрасли. Весной 2022 года, когда рынок новостроек переживал серьезный стресс, доля вырастала до 40%, следствием чего было снижение объемов выдач в других видах кредитования", - отметил он. По данным Frank RG, пик доли влияния льготной ипотеки на объем выдач пришелся наконец 2022 года, когда был зафиксирован исторический рекорд - 87% всех выдач пришлись на льготные ипотечные программы.

Однако, несмотря на неоднозначное влияние льготной ипотеки на рынок новостроек, аналитики Frank RG не ожидают существенного роста процента в сегменте рыночных ипотечных программ. "Безусловно, изменение ключевой ставки повлияло на цену ипотеки, но рост индекса ипотечных ставок, который мы меряем ежедневно, пока не выглядит пропорционально ей. Мы не ожидаем, что цена рыночных ипотечных программ вырастет ровно на эти 3,5 п.п, на которые выросла ипотека", - отметил Грибанов. По его мнению, стоимость денег для банков выросла меньше количества процентных пунктов, что позволяет им сохранять относительно низкие темпы роста цены ипотеки для конечных клиентов. Он убежден, что банки в последнюю очередь будут двигать стоимость ипотеки вверх, поскольку рынок очень конкурентный, и каждая десятая доля дополнительного процентного пункта для клиента очень чувствительна.

В целом аналитики Frank RG ожидают в 2024 году отложенного негативного эффекта от нынешней ситуации. "Объемы будут более скромными, чем те, которые мы видим в 2023 году. Мы видим, что рынок недвижимости из фазы снижения цены перешел в фразу постепенного роста цены. Это тоже добавляет дисбаланса на рынок недвижимости и рынок ипотеки", - подчеркнул гендиректор компании. Одновременный рост цены квадратного метра и цены ипотечных программ, по его мнению, приостановит сделки на вторичном рынке, когда человек продает квартиру, чтобы купить большую и лучшую. То есть ситуация с приостановкой продаж на вторичном рынке окажет негативное влияние и на первичный рынок.

Ипотечное кредитование в РФ

По данным Банка России, общая сумма ипотечного кредитования за семь месяцев 2023 года превысила показатели предыдущих лет и составила почти 3,7 млрд рублей. В 2022 году с января по июль было выдано ссуд на общую сумму 2,2 млрд рублей, а в 2021 году - 3,1 млрд рублей.