На западе Москвы девелопер создаст всесезонный двор-парк с растениями со всего мира

В рамках второй очереди проекта планируется высадить 3,3 тыс. кустарников и разбить 1,2 тыс. кв. м цветников

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Sminex-Интеко" создаст всесезонный двор-парк с растениями родом из разных уголков мира в жилом квартале West Garden в районе Минской улицы на западе Москвы. В частности, в рамках второй очереди проекта планируется высадить 3,3 тыс. кустарников и разбить 1,2 тыс. кв. м цветников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелопера.

"Компания создаст на территории клубных домов ландшафтный парк с растениями со всего мира. Площадь благоустройства составит 9,7 гектара - это самый просторный зеленый оазис в премиальном сегменте жилой недвижимости", - рассказали в компании.

Девелопер улучшил первоначальную концепцию, посадив во всесезонном дворе-парке около ста видов растений. Они подобраны так, чтобы парк оставался красивым круглый год.

Сейчас компания работает над благоустройством второй очереди West Garden, в которую входят девять клубных домов. Территория разделена на зоны активного досуга и спокойного отдыха, между которыми предусмотрены зеленые пространства. В тематических разноцветных садах (синий, фиолетовый, белый и красный) высадят растения, исторически произрастающие в разных уголках мира - например, в Алжире, Северной Америке и Гималаях. Всего планируется высадить 3,3 тыс. кустарников и 180 взрослых деревьев, а также разбить 1,2 тыс. кв. м цветников. Продолжение парка станет благоустроенная набережная реки Раменки с экотропой из натуральной лиственницы.

"Sminex-Интеко" обладает 22-летним опытом строительства жилой и коммерческой недвижимости. Как сообщалось, в прошлом году девелопер Sminex приобрел компанию "Интеко" за 38 млрд рублей, сделка стала крупнейшей на рынке недвижимости.