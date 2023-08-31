В Ленобласти ввели в эксплуатацию жилой комплекс, строящийся с 2014 года

В пресс-службе администрации региона сообщили, что ключи от квартир получат около 200 семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Вторая очередь ЖК "Черничная поляна" в деревне Юкки Ленинградской области введена в эксплуатацию. Строительство объекта велось с 2014 года из-за неоднократного переноса сроков и остановки работы, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Черничная поляна - малоэтажный, но сложный проект. Для завершения его строительства задействовали двух инвесторов, но, самое главное - провели укрепительные мероприятия и обновили все то, что за время простоя пришло в негодность. Работа не останавливается: сети всей "Черничной поляны" были переданы "Леноблводоканалу", и правительство Ленинградской области выделило дополнительные бюджетные средства на строительство очистных сооружений. После их установки жители всего населенного пункта будут уверены в надежной системе водоочистки", - привели в пресс-службе слова заместителя председателя правительства региона Евгения Барановского.

Уточняется, что строительство объекта в 2014 году начала компания IMD Group, она неоднократно переносила сроки и в 2017 году окончательно остановила работы. Летом 2021 года правительство Ленобласти возобновило строительство за счет привлеченных инвестиций. Заказчиком работ выступила дирекция комплексного развития территорий региона. Теперь ключи от квартир получат около 200 семей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Следственное управление СК РФ по Ленобласти возбудило уголовное дело о мошенничестве с деньгами 240 дольщиков жилищно-строительного кооператива (ЖСК) "Черничная поляна" . По данным следствия, неустановленные лица заключили с дольщиками договоры, на основании которых строители получили паевые взносы за возведение жилого комплекса. Следователи считают, что, получив деньги, организаторы кооператива не собирались исполнять свои обязательства и строить жилые дома и похитили средства.