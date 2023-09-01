На юго-западе Москвы появится учебный корпус

Суммарная поэтажная площадь объекта составит до 9,1 тыс. кв. м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Учебный корпус на 350 мест планируют построить на юго-западе Москвы, площадь участка земли составляет 1,2 га. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"На земельном участке площадью 1,2 га планируется строительство учебного корпуса, состоящего из школы на 250 мест и детского сада на 100 малышей. Суммарная поэтажная площадь объекта составит до 9 111 кв. м", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она уточнила, что учебный корпус появится по адресу: Чечерский проезд, напротив вл. 44. Объект будет построен за счет городского бюджета - он включен в Адресную инвестиционную программу.

Участок в настоящее время свободен от застройки, добавили в пресс-службе.