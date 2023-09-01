На северо-востоке Москвы освободили от самостроя территорию рынка

Общая площадь нелегальных строений превышала 143 кв. м

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объекты самостроя общей площадью более 143 кв. м выявили на территории рынка в районе Северном, строения демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"Госинспекция по недвижимости выявила самострой в рамках мониторинга района Северного в Северо-Восточном административном округе Москвы. <...> Нелегальные строения демонтировали", - цитирует пресс-служба начальника надзорного ведомства Ивана Боброва.

Уточняется, что несколько самостроев располагались на земельном участке по адресу: Дмитровское шоссе, владение 165, корпус 1.

По словам Боброва, участок был предоставлен в аренду под эксплуатацию существующего здания, в котором размещается оптово-розничный продуктовый рынок. Возведение дополнительных временных и капитальных зданий и сооружений договором не предусмотрено. Однако на момент обследования на территории рынка размещались бытовки, металлические и деревянные строения, а также контрольно-пропускные пункты общей площадью более 143 кв. м. Участок для размещения этих объектов не предоставлялся, они не были поставлены на технический и государственный кадастровый учеты, права собственности на них не были зарегистрированы.