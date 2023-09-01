В России смягчили условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов

В кабмине рассчитывают, что "исключение зарплатного ценза позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Молодые IT-специалисты в России смогут проще получать льготные ипотечные кредиты. Постановление, дающее такую возможность, подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

"IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты", - уточняют в кабмине. До сих пор это требование было универсальным. В городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалистам необходимо было зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тыс. рублей в месяц. При этом минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна составлять не менее 150 тыс. рублей в месяц.

В правительстве рассчитывают, что "исключение зарплатного ценза позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях".

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2022 году. Льготная ставка для таких специалистов составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей регионов-миллионников - 18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%.