В районе Южное Тушино завершили расселение всех домов первого этапа реновации

Всего переселились свыше 800 человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Расселение всех домов первого этапа программы реновации в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы завершено, всего переселились более 800 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Свыше 800 жителей района Южное Тушино на северо-западе столицы завершили переселение в современное комфортное жилье по программе реновации. В рамках первого этапа программы реновации, который завершится в 2024 году, в районе планировалось начать расселение шести старых домов, на сегодняшний день все они полностью освобождены", - приводятся в тексте слова руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Он добавил, также в районе досрочно приступили к расселению еще одного дома, который был включен во второй этап программы. Сейчас в районе передано под заселение три новостройки на улицах Лодочной, дом 11, и Сходненской, дом 12, корпус 1, а также в Светлогорском проезде, дом 7А.

В районе продолжается строительство дома по адресу: проезд Досфлота, дом 2. Еще для четырех новостроек подготавливают градостроительную и проектную документации. В Северо-Западном административном округе столицы свыше 7 тыс. жителей из 36 старых домов переехали или переезжают в современное комфортное жилье. Для переезда готовы 14 новостроек.

В программу реновации в Северо-Западном административном округе включен 431 дом. Современные комфортные квартиры получат 86,8 тыс. жителей.