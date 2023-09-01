В Новой Москве построили более 10 коммерческих и деловых объектов с начала года

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в процессе развития новых территорий город строго придерживается принципа сбалансированной застройки районов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 10 коммерческих, деловых и производственных объектов построили в Новой Москве с начала года, созданы конкурентные условия для запуска и ведения любого бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"На территории Троицкого и Новомосковского округов с начала года построено более 10 объектов производственного, делового и коммерческого назначения. <...> В процессе развития новых территорий город строго придерживается принципа сбалансированной застройки районов. Наряду со строительством жилья возводится необходимая инфраструктура, в том числе и коммерческая недвижимость. Сегодня в ТиНАО расположено более 190 крупных, средних и малых промышленных предприятий", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в ТиНАО созданы конкурентные условия для запуска и ведения любого бизнеса. Новая Москва удобна как для размещения малых предприятий, так и крупных технопарков, индустриальных и высокотехнологичных промышленных объектов, потому что есть свободные земли, принадлежащие как городу, так и инвесторам.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что развитие коммерческой, деловой и производственной инфраструктуры позволит за год в Новой Москве создать более 10 тыс. дополнительных рабочих мест. "Мы уже сумели увеличить число рабочих мест в округах с момента их присоединения к столице более чем втрое. И сегодня оно превышает 280 тыс.", уточнил он.

"В ближайшие годы в ТиНАО построят два высокотехнологичных технопарка, производственный комплекс, а также центр промышленных инноваций и импортозамещения. Кроме того, стоит отметить проект фулфимент центра "Озон", реализация которого недавно стартовала в районе Новые Ватутинки", - цитирует пресс-служба Жидкина.