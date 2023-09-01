В Зеленограде завершили первый этап программы реновации

В программу реновации включено 34 дома, в которых проживает порядка 7,1 тыс. человек

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Первый этап программы реновации жилого фонда в Зеленограде завершился. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В новостройку на Солнечной аллее, корпус 935 начато переселение 245 жителей из старого дома по адресу: город Зеленоград, корпус 926. Эта новостройка на Солнечной аллее стала шестой в округе, переданной под заселение по программе реновации. Таким образом, в Зеленограде можно считать завершенным первый этап программы", - цитирует пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы Бочкарева.

Заммэра уточнил, что в Зеленограде в программу реновации включено 34 дома, в которых проживает порядка 7,1 тыс. человек.

Как добавил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба, согласно утвержденным мэром Москвы этапам переселения, в Зеленограде начато расселение 12 домов в первом этапе (2020-2024 годы). Во втором этапе (2025-2028 годы) будет начато расселение 15 домов, затем жителей оставшихся семи домов переселят в третьем этапе (2029-2032 годы). Всего в ЗелАО для переселения жителей построено шесть новостроек, один дом строится, а также планируется в ближайшее время начать возведение еще двух домов", - отметил он.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, чьи слова приводятся в тексте, 30 августа жителям старого дома в Зеленограде были направлены письма с предложениями равнозначных квартир в новостройке, москвичи уже приступили к осмотру помещений. Всего с начала программы реновации правообладателями нового жилья в округе уже стали около 1,9 тыс. человек из почти 700 семей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5,2 тыс. домов. Для строительства новых домов по программе реновации подобраны 592 стартовые площадки общей мощностью порядка 9,6 млн кв. м.