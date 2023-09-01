Девелопер передал Москве школу в Солнцеве со спорткластером площадью 25 тыс. кв.м

В состав школы входят актовый зал с трансформируемым амфитеатром, мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства, библиотека, лингафонный кабинет, лаборатории

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Группа ЛСР" построила и передала городу школу в составе жилого комплекса "Лучи" в Солнцеве на западе Москвы с крупнейшим в районе спортивным кластером. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелопера.

"Группа построила и передала в муниципальную собственность общеобразовательное учреждение на 825 учеников. Общая площадь учреждения - более 16 тыс. кв. м, площадь прилегающего спортивного кластера - 25 тыс. кв. м, он стал крупнейшим в Солнцево", - рассказали в пресс-службе.

Это первая школа, которая начала работать в составе ЖК "Лучи", параллельно началось строительство еще двух образовательных учреждений, пояснил генеральный директор "ЛСР. Недвижимость - М" Александр Чайковский. "В скором времени здесь же откроется муниципальный детский сад, так что жители комплекса могут быть уверены, что недостатка в социальной инфраструктуре не будет", - отметил он.

В состав школы входят актовый зал с трансформируемым амфитеатром, мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты домоводства, библиотека, лингафонный кабинет, лаборатории. В прилегающем спортивном кластере есть футбольное поле, три волейбольных и два баскетбольных поля, площадки для занятий гимнастикой, прыжков в длину, беговые дорожки. На всех спортивных площадках уложено резиновое покрытие общей площадью 7 тыс. кв. м.

Новая школа обладает самым низким классом конструктивной пожарной опасности, пояснили в пресс-службе. При ее строительстве использовались негорючие материалы: железобетон, керамзитный наполнитель, а также керамогранит и фиброцементные панели. Лифты в здании предусматривают возможность транспортировки спасательных подразделений.

"Группа ЛСР" создана в 1993 году. Основные направления деятельности - девелопмент, строительство и производство строительных материалов, управление коммерческой и санаторной недвижимостью. Девелопер занимает третье место по объему жилищного строительства в России, на 1 сентября 2023 года объем возводимого компанией жилья составляет 2,3 млн кв. м, по данным Единого ресурса застройщиков.