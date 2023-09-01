В Москве восстановят памятник архитектуры XIX века по льготной программе

Договор аренды объекта культурного наследия заключен по льготной программе на 49 лет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили с инвестором ООО "Третий тайм" договор аренды объекта культурного наследия "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900-1932 годы" по программе "1 рубль за 1 кв. м в год". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Договор аренды объекта культурного наследия в Большом Афанасьевском переулке - дома, в котором жил скульптор Николай Андреевич Андреев, - заключен по льготной программе на 49 лет. В течение пяти лет победитель восстановит комплекс, состоящий из трех строений, после чего сможет перейти на льготную ставку и использовать недвижимость по своему усмотрению", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в городе с 2012 года действует программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов объектов культурного наследия. Чтобы воспользоваться ею, инвесторы должны принять участие в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов должен провести реставрационно-восстановительные работы. Это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

"Общая площадь комплекса зданий, расположенного по адресу: Большой Афанасьевский переулок, дом 27, строения 2, 3, 4, превышает 800 кв. м. Объект культурного наследия состоит из двухэтажного строения площадью 411 кв. м и двух одноэтажных - площадью 212,5 и 190,5 кв. м соответственно. Также инвестору передан в аренду земельный участок площадью шесть соток", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Арендатору предстоит провести работы по сохранению внешнего облика и планировки зданий.