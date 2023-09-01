Участок обанкротившегося холдинга "Юлмарт" в Петербурге застроят жильем

Задание на подготовку изменений в проект планировки территории, ограниченной Муринской дорогой, Чарушинской улицей, проектируемым проездом, КАД и Пискаревским проспектом, выдали компании "Ридекс"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга выдал компании "Ридекс" задание на подготовку изменений в проект планировки территории, ограниченной Муринской дорогой, Чарушинской улицей, проектируемым проездом, КАД и Пискаревским проспектом в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщается в документе для проектирования строительства, опубликованном на сайте КГА.

Согласно заданию, компания должна подготовить предложения для строительства жилья, объектов общественно-деловой застройки, школы вместимостью не менее чем на 1 650 мест, детсадов, рассчитанных не менее чем на 1 080 мест, спортивного объекта общей площадью не менее 6 тыс. кв. м, а также поликлиники на 340 посещений в смену.

Застройщик должен подготовить предложения к августу 2024 года.

ООО "Ридекс" приобрело участок земли площадью 10,4 га с распределительным центром обанкротившегося холдинга "Юлмарт" в июне 2021 года.

В отношении "Юлмарта" в 2018 году введена процедура банкротства - наблюдение. Позже арбитражный суд прекратил процедуру наблюдения и признал общество банкротом, началась процедура конкурсного производства, так как анализ финансового состояния компании подтвердил признаки неплатежеспособности. В сентябре 2019 года ВТБ подал иск с требованием признать совладельца компании Дмитрия Костыгина банкротом. Еще один совладелец "Юлмарта" - Михаил Васинкевич - ранее был признан банкротом по иску Костыгина.