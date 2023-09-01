На юге Москвы открылась школа на 900 учеников с IT-полигоном и амфитеатром

В новой школе уделили большое внимание цифровизации образовательного процесса: созданы лаборатории, полигон для углубленного изучения IT-технологий, в классах предусмотрены интерактивные элементы обучения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Девелоперская компания "Пионер" передала городу школу в жилом квартале "LIFE Варшавская" в районе Москворечье-Сабурово на юге Москвы, образовательное учреждение открылось 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Новая школа на 900 учеников открылась 1 сентября в жилом квартале "LIFE Варшавская". "Пионер" выполнил все работы по проектированию и возведению объекта образования по адресу 1-й Котляковский пер., д. 4Б", - говорится в сообщении. Уточняется, что девелопер передал школу городу.

В здании разместились блоки начальной, средней и старшей школы, хореографический и два спортивных зала, библиотека с мягкой зоной, классы дополнительного образования, медицинский блок, столовая и актовый зал-трансформер. Во внутреннем дворе устроен амфитеатр с площадкой для выступлений. Для занятий спортом предусмотрен стадион с футбольным полем, площадками для волейбола, баскетбола, большого тенниса, тренажерами и зоной отдыха.

За годы работы на российском рынке девелопер построил и открыл 11 образовательных учреждений для детей, рассказал на открытии школы генеральный директор компании "Пионер" Алексей Мирошников. "В этой школе мы уделили большое внимание цифровизации образовательного процесса: здесь созданы лаборатории, полигон для углубленного изучения IT-технологий, в классах предусмотрены интерактивные элементы обучения", - отметил он.

В первой торжественной линейке приняли участие 500 учеников с 1 по 10 классы. После завершения официальных мероприятий школу посетили председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Девелопер "Пионер" с 2001 года специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в портфеле компании - около 3 млн кв. м построенного жилья.