В Новосибирске строительство центра единоборств планируют выполнить на возвратной основе

Срок реализации проекта займет 10 лет

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Проект государственно-частного партнерства по строительству центра единоборств в Новосибирске планируется выполнить на возвратной основе: правительство региона обязуется выплатить инвестору сумму в размере понесенных затрат. Срок его реализации займет 10 лет, сообщил ТАСС министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

"Выбранный инициатором механизм государственно-частного партнерства предполагает возвратную модель реализации. В течение 10 лет, из которых 2,5 - это период строительства, 7,5 - это период эксплуатации и обслуживания частным партнером, правительство Новосибирской области обязуется выплатить понесенные инвестором затраты на строительство объекта, включая обслуживание привлеченных кредитных средств", - сообщил министр.

Как уточнил министр, в настоящее время ведется доработка проекта для уточнения технико-экономических показателей и финансовой модели. Эту работу планируется завершить до конца года.

Как сообщал Ахапов ранее, спортивное сооружение будет состоять из восьми залов, один из которых рассчитан на 3 тыс. зрительских мест. В нем будут проводиться занятия по тхэквондо, карате, рукопашному бою, греко-римской борьбе, самбо, вольной борьбе, дзюдо, айкидо, джиу-джитсу, боксу и игровым видам спорта. На площадке спорткомплекса планируется проводить всероссийские и международные соревнования по этим видам спорта. Одновременно в здании смогут заниматься больше 100 человек.

Единоборства, такие как каратэ и самбо, являются базовыми в Новосибирской области, инфраструктура для них востребована. В Новосибирской области находится единственная в Сибири школа олимпийского резерва по каратэ. Проектирование центра единоборств велось нескольких лет по инициативе трехкратного чемпиона СССР по каратэ-до Вениамина Пака. По его оценке, многофункциональный зал для развития единоборств позволит организовывать турниры международного уровня. Ранее стоимость строительства центра выросла с 850 млн до 1,3 млрд рублей.