На востоке Москвы ввели 29 построенных по программе реновации домов

Как уточнил мэр города Сергей Собянин, в строительстве и проектировании находятся еще почти 90 домов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. На востоке Москвы в эксплуатацию ввели 30 домов, построенных по программе реновации, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В программу реновации на востоке Москвы включены 1 062 дома, в которых живут больше 209 тыс. человек. Мы уже ввели в эксплуатацию 29 домов, 48 сейчас строим, а 41 проектируем", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр добавил, что всего ключи от новых квартир получили 14,3 тыс. жителей горожан в ВАО, еще 1,1 тыс. человек выбирают из предложенных вариантов или занимаются оформлением документов.

Собянин также рассказал, что на первых этажах готовых домов по реновации на востоке столицы предусмотрено 127 нежилых помещений для магазинов, аптек, кафе и других объектов услуг.