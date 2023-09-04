В ВТБ сообщили о росте выдачи ипотеки в России в августе на 20%

Банки РФ выдали ипотечных кредитов на рекордные 800 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские банки в августе выдали ипотечных кредитов на рекордные 800 млрд рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем месяце, так как заемщики стремились зафиксировать "старые" условия до повышения ставок, сообщили в ВТБ.

"По оценке ВТБ, в августе банки предоставили населению около 800 млрд рублей на покупку недвижимости, что более чем на 20% превышает итоги июля. Кроме того, этот результат "обогнал" пиковые продажи декабря прошлого года и оказался максимальным за всю историю наблюдений. В целом по итогам восьми месяцев выдачи на рынке ипотеки составили более 5,1 трлн рублей и превысили итог всего 2022 года", - говорится в сообщении.

ВТБ в августе также поставил рекорд: в этом месяце ипотеку в банке получили около 35,3 тыс. клиентов, а общий объем сделок приблизился к 180 млрд рублей, что на 46% превысило итоги июля. Регионами-лидерами по объему выдач стали Москва и область (более 51,4 млрд рублей), Санкт-Петербург (15 млрд рублей), Республика Татарстан (8,7 млрд рублей), а также Краснодарский край (8,2 млрд рублей) и Новосибирская область (5,3 млрд рублей). Всего по итогам восьми месяцев года ипотеку в ВТБ оформили 170 тыс. заемщиков, а общий объем сделок превысил 855 млрд рублей, что на 44% больше результата за аналогичный период 2022 года и на 24% - рекордного 2021 года.

"Помимо объективного желания россиян улучшать свои жилищные условия, в августе вклад в динамику рынка ипотеки внес ажиотажный спрос на фоне грядущего повышения ставок по базовым программам. Только в ВТБ интерес к жилищным кредитам перед изменением условий подскочил сразу на 40%. Клиенты поспешили зафиксировать "старые" условия, которые позволят им получить приемлемый ежемесячный платеж. По нашей оценке, общий объем выдач достиг 800 млрд рублей и стал максимальным за отдельно взятый месяц", - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что на фоне роста рынка ипотечные заемщики демонстрируют высокую ответственность при обслуживании ипотечных договоров. Общий уровень просроченной задолженности в ипотечном сегменте по-прежнему составляет менее 1%.