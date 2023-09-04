4 сентября, 06:38

В Сосенском поселении Москвы построят офисы, общественную инфраструктуру и жилье

Проект планируют реализовать рядом со станцией метро "Ольховая"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Комплексный проект, включающий жилье, офисы, а также общественную и социальную инфраструктуру, планируется реализовать рядом со станцией метро "Ольховая" в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Сосенском поселении планируется реализовать комплексный проект, включающий жилье, офисы, а также общественную и социальную инфраструктуру", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что проект планируется реализовать в Сосенском поселении рядом со станцией метро "Ольховая". На четырех участках общей площадью 2,95 га запроектировано около 294 тыс. кв. м жилья. На трех участках площадью 3,7 га предусмотрено более 300 тыс. кв. м общественно-деловой застройки.

Отмечается, что инвестора, который заключит необходимый договор, определит город по результатам рассмотрения поступивших заявок.

"В начале 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии в поселении Сосенском школы с дошкольным отделением и детского сада. Они вошли в состав крупных жилых комплексов и уже приняли первых воспитанников и учеников", - добавила Пятова. 

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