ЕАБР отметил высокие темпы кредитования в Белоруссии

В июле прирост кредитного портфеля составил 1,2% за месяц

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечают рост кредитования в Белоруссии, в июле прирост кредитного портфеля составил 1,2% за месяц.

"В Беларуси сохраняется высокий рост кредитования. Кредитный портфель вырос на 1,2% месяц к месяцу в июле после 1,4% в июне и 0,8% в мае, - говорится в обзоре ЕАБР. - Весь рост задолженности сформирован за счет увеличения кредитования в национальной валюте на 3,0% месяц к месяцу в июле после 2,7% в июне".

По данным экспертов, более половины этого прироста было обеспечено выдачей кредитов коммерческим предприятиям. Остальная часть была относительно равномерно распределена между кредитами государственным предприятиям и физическим лицам. "Рост кредитования поддерживает снижение процентных ставок по кредитам", - добавили в ЕАБР.

Ранее аналитики указывали, что высокие темпы кредитования в Белоруссии при росте доходов населения повышают инфляционные риски.