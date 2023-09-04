В Москве в районе Соколиная Гора введут в эксплуатацию дом по реновации на 156 квартир

Фасад здания готов наполовину, начались отделочные работы, завершается устройство кровли

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Специалисты планируют ввести в эксплуатацию дом на 156 квартир в районе Соколиная Гора в Москве уже в этом году в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Соколиная гора по адресу: 9-я улица Соколиной Горы, дом 9 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Фасад здания готов наполовину, начались отделочные работы, завершается устройство кровли", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Рафика Загрутдинова.

Отмечается, что новостройка будет состоять из двух секций. Для отделки фасадов используют единый ряд материалов - керамогранитные и стеклофибробетонные фасадные плиты. Для размещения наружных блоков систем кондиционирования предусмотрены металлические корзины.

Всего в здании будет 156 квартир: однокомнатных - 36, двухкомнатных - 84, трехкомнатных - 36.

"Первый этаж сделают нежилым - здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли - мамы с колясками и маломобильные люди смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года", - добавили в пресс-службе.

Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением. Во дворе оборудуют детскую игровую площадку, спортивную площадку и площадку для тихого отдыха взрослых.