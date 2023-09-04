На северо-западе Москвы до конца года завершат капремонт дома 1974 года постройки

Особое внимание уделят восстановлению фасада здания

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фонд капитального ремонта занимается восстановлением девятиэтажного жилого дома, расположенного в районе Хорошево-Мневники по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 17, корп. 3. Специалисты приводят в порядок фасад, крышу и магистрали водоотведения, работы завершат в 2023 году, сообщили в пресс-службе фонда.

"Особое внимание на объекте уделяется восстановлению фасада здания. Советский панельный дом, возведенный в 70-е годы прошлого столетия, украшала мелкозернистая керамическая плитка, которая по прошествии полувека утратила свою эстетику. Фасад здания восстанавливают по новой, хорошо зарекомендовавшей себя технологии, с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эта современная технология уже несколько лет успешно применяется при восстановлении такого типа фасадов. Она позволяет сделать дом энергоэффективным.

"На первом этапе стены дома промыли, ликвидировали трещины и отбили отвалившуюся плитку. Далее нанесли адгезионную грунтовку и высоко адгезионные эластичные клеевые смеси. На завершающем этапе положили слой из декоративной штукатурки и окрасили фасад специальной паропроницаемой краской. В обязательном порядке была произведена расчистка и герметизация межпанельных швов", - рассказали в фонде. После основного комплекса работ по ремонту фасада специалисты установили окна в местах общего пользования, отремонтировали откосы и выполнили устройство новой отмостки. На сегодняшний день осталось привести в порядок входные группы и балконы, обновить плиточное покрытие цоколя и заменить балконные экраны.

"На крыше многоквартирного дома проходят работы по замене кровельного настила: обновили стяжку, восстановили уклон кровли и уложили в два слоя мягкое кровельное покрытие. Завершающим этапом ремонта крыши станет ремонт вентиляционных шахт и замена металлических ограждений периметра кровли. Также в рамках проведения работ по капитальному ремонту здания специалисты произвели замену магистралей водоотведения", - добавили в пресс-службе.

Девятиэтажный жилой дом был построен в 1974 году по типовому проекту. Здание обладает простым и лаконичным портретом. На фасадах размещены прямоугольные окна, лоджии и балконы. Входные группы акцентированы козырьками с опорными стенками и декоративными решетками. "Интересно отметить, что улица на которой стоит дом, названа в честь советского поэта Ефима Алексеевича Придворова, который творил под псевдонимом Демьян Бедный", - заключили в фонде.

О программе капремонта

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн. кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт запланировано начать в 2,3 тыс. домов.