С начала года из аварийного жилья в регионах переехали почти 90 тыс. человек

Фонд развития территорий в августе принял несколько решений о предоставлении регионам финансирования на общую сумму 10,84 млрд рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские регионы переселили 89,11 тыс. человек из аварийного жилья с начала 2023 года, сообщила пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ РФ.

"С начала года из аварийного жилья в регионах России переехали 89,11 тыс. человек. С 2019 года наибольший объем аварийного жилья, в том числе за счет собственных программ и мероприятий субъектов, был расселен в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Иркутской, Сахалинской, Свердловской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фонд развития территорий в августе принял несколько решений о предоставлении регионам финансирования на общую сумму 10,84 млрд рублей для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. "В августе по итогам рассмотрения заявок, поступивших в Фонд от регионов, было одобрено перечисление 333 млн рублей. По реестрам контрактов на приобретение квартир для расселения аварийного жилья утверждено еще 10,51 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова генерального директора ППК "Фонд развития территорий" Ильшата Шагиахметова.

По информации Фонда развития территорий, финансовая поддержка была направлена в том числе Забайкальскому краю, Архангельской области, Магаданской области, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области.

Фонд развития территорий создан правительством РФ для обеспечения устойчивого развития территорий, формирования комфортных и благоприятных условий проживания граждан. Всего после начала реализации национального проекта "Жилье и городская среда" Фонд предоставил субъектам для выполнения этой программы 389,9 млрд рублей, в том числе 34,38 млрд рублей для расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, то есть по новой программе.