Площадь оформленных московских новостроек по реновации превысила 1 млн кв. м с начала года

В этих домах предусмотрено 9,5 тыс. квартир для переселения из "старого" фонда"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Общая площадь оформленных с начала 2023 года новостроек по программе реновации в Москве превысила 1 млн кв. м, на кадастровый учет поставлено 36 домов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

"Всего за восемь месяцев в разных административных округах Москвы по программе реновации на кадастровый учет поставлено 36 домов общей площадью свыше 1 млн кв. м, в том числе 551,6 тыс. кв. м жилой площади. В них предусмотрено 9,5 тыс. квартир для переселения из "старого" фонда", - говорится в сообщении.

В частности, последними из учтенных новостроек стали дома по адресам: ул. Шепелюгинская, д. 16А и ул. Краснодарская, д. 6 в ЮВАО, ул. Молодцова, д. 17 в СВАО, ул. Судостроительная, д. 15 в ЮАО, а также два дома в ВАО, которые находятся на Открытом шоссе, д. 30 в Метрогородке и на Свободном проспекте, д. 25/27.

Всего в столичную программу реновации включено 5,1 тыс. домов, в которых проживают около 1 млн человек.