В Москве в районе Новогиреево передадут на заселение первую новостройку по реновации

Дом рассчитан на 200 квартир, 4 из которых приспособлены для маломобильных групп населения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Первая новостройка на 200 квартир будет передана для заселения в рамках программы реновации в районе Новогиреево уже в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

"Первая новостройка, расположенная в Новогиреево на востоке столицы, по адресу: Свободный проспект, дом 25/27, будет передана под заселение уже в текущем году. <…> Двухсекционный дом общей жилой площадью квартир 11,3 тыс. кв. м. Новостройка рассчитана на 200 квартир, 4 из которых приспособлены для маломобильных групп населения", - сказал глава департамента Сергей Левкин.

Он отметил, что в новостройку на Свободном проспекте переедет 181 семья - 469 жителей. В соответствии с принципами безбарьерной среды, все входы в здание расположены на уровне тротуаров. Кроме того, в доме предусмотрены две двухкомнатные и две трехкомнатные квартиры для маломобильных граждан, добавил руководитель департамента.

По его словам, во дворе новостройки расположены детская и спортивная площадки, а также площадка для отдыха. Первый этаж здания - нежилой. Там могут быть открыты магазины, кафе, точки выдачи товаров и другие объекты социальной и бытовой инфраструктуры.

"Для переехавших горожан в пешей доступности находятся Терлецкий и Ивановский лесопарковые зоны. Также неподалеку расположена станция метро "Новогиреево" и районный центр "Киргизия-место встречи", реконструкция которого завершено в марте 2022 года", - добавил Левкин.