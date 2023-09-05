В Москве ключи от новых корпусов ЖК "Новое Внуково" выдадут собственникам в 2025 году

Три многосекционных дома расположены в поселении Кокошкино, вблизи деревни Санино

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Девелопер готов к реализации квартир в трех корпусах четвертой очереди жилого комплекса "Новое Внуково" в Москве, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Там отметили, что застройщик выполнил все необходимые мероприятия для открытия продаж квартир в трех корпусах (№ 28, № 29 и № 30) в составе второго этапа четвертой очереди ЖК "Новое Внуково", который строится в Новой Москве в поселении Кокошкино, вблизи деревни Санино.

"Согласно проектной декларации, ключи от трех новых корпусов будут выданы собственникам в IV квартале 2025 года. В продаже будут представлены квартиры различных планировочных решений - от студий до четырехкомнатных квартир с объединенной кухней-гостиной, среди которых также встречаются варианты с тремя санузлами и гардеробной", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, застройщик ранее получил разрешение на строительство, оформил и разместил проектную декларацию в ЕИСЖС. Три новых многосекционных дома рассчитаны в сумме на 750 квартир. Общая жилая площадь составит 32 165 кв. м. В корпусе № 28 также предусмотрены коммерческие помещения общей площадью 1,6 тыс. кв. м.