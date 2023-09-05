ВТБ запустил ипотеку без отчета об оценке стоимости вторичной недвижимости

По мнению члена правления кредитной организации Максима Кондратенко, новая система снижает трудозатраты специалистов банка

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Клиенты ВТБ теперь могут оформить кредиты на приобретение вторичного жилья без предоставления отчета об оценке, сообщила пресс-служба ВТБ.

"С 5 сентября клиенты ВТБ могут оформить кредиты на приобретение "вторички" без предоставления отчета об оценке. Проект позволяет клиентам ускорить срок выхода на сделку и сэкономить до 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

По информации банка, благодаря новому процессу оценки объектов вторичной недвижимости, когда банк самостоятельно оценивает стоимость вторичной недвижимости за несколько минут, ВТБ сможет значительно сократить время выхода на сделку. В результате клиенты не будут тратить время на поиск специализированной компании, подготовку необходимой документации и деньги на оплату услуг оценщика.

По мнению члена правления ВТБ Максима Кондратенко, новая система также снижает трудозатраты специалистов банка. "Мы постоянно улучшаем клиентский путь. Отказ от отчетов об оценке объектов жилой недвижимости <...> выводит автоматизацию на новый уровень и не приводит к возникновению новых рисков, поскольку получаемый результат реализован на четко выверенных алгоритмах", - приводит пресс-служба его комментарий.

Начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин заявил, что новый проект поможет тем клиентам, которые спешат оформить ипотеку до повышения процентной ставки. "За счет нашего нового проекта мы ускоряем сроки выхода на сделку со "вторичкой" и экономим клиентам до 5 тыс. рублей", - сказал он.

Сегодня оформить ипотеку без отчета об оценке клиенты могут при покупке готовых квартир и апартаментов. Услуга, запущенная в партнерстве с компанией SRG, на первом этапе будет доступна для порядка 60% объектов, расположенных во всех регионах присутствия ВТБ. До конца года банк намерен внедрить ее для максимального количества объектов. По итогам восьми месяцев 2023 года жилищные кредиты в банке ВТБ оформили 170 тыс. заемщиков, а общий объем сделок составил более 855 млрд рублей, что на 44% превышает показатели за аналогичный период прошлого года и на 24% - рекордного 2021 года.