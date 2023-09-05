В Москве в районе Перово строят и проектируют по реновации 18 жилых домов

В стадии строительства находятся 12 объектов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Для переселения в рамках программы реновации строят и проектируют 18 жилых домов в районе Перово, площадь строящегося жилья составляет 157 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.

"В районе Перово для переселения по программе реновации строят и проектируют 18 жилых домов. В стадии строительства находятся 12 объектов. Жилая площадь строящегося жилья в районе Перово составляет 157 тыс. кв. м. Еще шесть объектов площадью 93 тыс. кв. м находятся в стадии проектирования", - приводятся в тексте слова руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

С момента старта программы реновации в районе Перово ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 38,8 тыс. кв. м. Всего же по программе реновации в районе новые квартиры получат жители 196 жилых домов.