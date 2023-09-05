Кабмин утвердил правила выделения денег на жилье очередникам в новых регионах

Категории таких граждан определены указом президента Владимира Путина, подписанным в июне

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает правила предоставления субвенций на обеспечение жильем очередников в новых регионах страны.

С 1 января 2024 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области начнут получать финансирование, необходимое для обеспечения жильем отдельных категорий граждан. "Речь идет о жителях новых регионов, которые были официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий", - сообщили в пресс-службе кабинета министров. Категории таких граждан определены указом президента РФ Владимира Путина, подписанным в июне 2023 года.

Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей "по их выбору может быть предоставлено как жилое помещение подходящего метража, так и единовременная денежная выплата на строительство или приобретение дома или квартиры", уточнили в правительстве. При этом предоставляемое жилое помещение будет оформлено в собственность гражданина.