В Москве выставили на торги коммерческое помещение в районе Кунцево

Заявочная кампания по лоту завершится 14 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на продажу коммерческое помещение свободного назначения в районе Кунцево, площадь объекта составляет 546 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Инвесторов приглашают к участию в открытом аукционе по продаже нежилого помещения на первом этаже многоквартирного дома на западе столицы. Площадь объекта 546 кв. м, у него есть отдельный вход с улицы и витринное остекление. Стоимость лота определится по итогам торгов, которые пройдут 25 сентября", - приводятся в тексте слова главы департамента Ивана Щербакова.

Отмечается, что здание расположено в районе Кунцево, в ста метрах от станции метро "Молодежная", по адресу: улица Ярцевская, дом 27, корпус 1. Предлагаемое помещение подключено к инженерным коммуникациям, высота потолков варьируется от трех до четырех метров. Победитель торгов сможет разместить в нем офис, предприятие торговли, сферы услуг или объект производственно-складского назначения.

Заявочная кампания по лоту завершится 14 сентября. Для участия в аукционе понадобятся регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.