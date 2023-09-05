В Минфине заявили об обсуждении изменений в программе льготной ипотеки

Возможно повышение первоначального взноса до 20%, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские власти обсуждают корректировку механизма льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%. Об этом журналистам сообщил директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

"Действительно, сейчас обсуждается повышение первоначального взноса, изменение маржи банков, то есть та добавка, которая вносится в формулу, которая применяется потом при расчете того, что должно субсидироваться банком", - пояснил Чебесков.

Он добавил, что также обсуждается повышение первоначального взноса до 20%.

Как отметил Чебесков, повышение ключевой ставки в итоге позволяет банкам зарабатывать больше. "Сейчас идет дискуссия о том, чтобы скорректировать механизм льготной ипотеки, сделать его более стабильным в будущем, чтобы не надо было прибегать к таким изменениям. Потому что если ставка сильно упадет, банкам это может быть невыгодно, тогда необходимо будет опять это менять", - сказал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о планах правительства увеличить первоначальный взнос по ипотечным кредитам с господдержкой с 15% до 20%, а также снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидии кредитным организациям.

В настоящее время в России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: "Льготная ипотека на новостройки" под 8% годовых, "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Льготная ипотека для IТ-специалистов" под 5%, а также ипотека для новых регионов под 2%.