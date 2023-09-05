Жители Москвы приобрели более 6,5 тыс. объектов коммерческой недвижимости с 2018 года

Наибольшее количество недвижимости за этот период продали в Юго-Западном административном округе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили более 6,5 тыс. договоров купли-продажи объектов коммерческой недвижимости - нежилых помещений и отдельно стоящих зданий с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"За пять с половиной лет город заключил более 6,5 тыс. договоров купли-продажи объектов коммерческой недвижимости общей площадью 604,1 тыс. кв. м. Среди них 60 отдельно стоящих зданий общей площадью 125,5 тыс. кв. м. В приобретенных помещениях предприниматели открывают офисы, кафе, магазины и галереи", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также добавил, что больше всего недвижимости за этот период продано в Юго-Западном административном округе - свыше 1,4 тыс. объектов общей площадью 93,1 тыс. кв. м. В Западном и Восточном административных округах купили более 1 тыс. и почти 700 объектов общей площадью 65,8 и 58,3 тыс. кв. м соответственно.

"Больше всего коммерческих помещений приобрели у города в 2023 году - почти 1,7 тыс. объектов общей площадью 176 тыс. кв. м. Это в 5,5 раза больше, чем за весь 2018 год, когда москвичи и предприниматели купили 294 лота площадью 31,7 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как уточнили в пресс-службе, высокий интерес к городской недвижимости объясняется увеличением предложений от города, а также переводом процедуры торгов в электронный вид и использованием вторичных способов продажи. Так, с 2018 года почти 2,4 тыс. объектов общей площадью 301,9 тыс. кв. м были реализованы посредством публичного предложения, еще свыше 2,2 тыс. объектов общей площадью 125,1 тыс. кв. м - через продажу без объявления цены, когда ее назначали сами покупатели.