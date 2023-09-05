Пострадавшие дольщики пяти регионов России получат компенсации

По словам директора ППК "Фонд развития территорий" Константина Тимофеева, со своими обязательствами перед дольщиками не справились шесть компаний-застройщиков из Московской и Ульяновской областей, Пермского и Хабаровского краев, Республики Крым

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выплаты для пострадавших дольщиков, которые приобрели жилье в проблемных объектах пяти регионов, начнутся во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Фонда развития территорий.

"5 сентября начинаются выплаты для пострадавших дольщиков, которые приобрели жилье в проблемных объектах пяти регионов", - говорится в сообщении.

По словам директора ППК "Фонд развития территорий" Константина Тимофеева, со своими обязательствами перед дольщиками не справились шесть компаний-застройщиков из Московской и Ульяновской областей, Пермского и Хабаровского краев, Республики Крым. Решение о выплате компенсаций приняли на заседании наблюдательного совета Фонда развития территорий. "Рассмотрели девять долгостроев из пяти регионов и приняли решения, благодаря которым 361 дольщик гарантировано получит денежные компенсации", - приводит пресс-служба его комментарий.

Всего на сегодняшний день по решениям наблюдательного совета Фонда о выплатах восстановлены права 44,7 тыс. дольщиков. Они получили компенсации на общую сумму 119,7 млрд рублей.

По информации фонда, подать заявление на выплату дольщики могут через личный кабинет на его сайте или почтовой службой.

В списке домов, по которым будут выплачены компенсации, упомянуты: дом застройщика ООО "ПФ "Тагайская" в Ульяновске; застройщика ООО "А-Технология" в Перми, два дома застройщика ЖСК "Строй Сам" в городском округе Пущино; застройщика ООО "Контакт Строй" в Ногинске; три дома застройщика ООО "Гринвилль" в село Тополево; дом застройщика ООО "СК Регион" в Алуште.