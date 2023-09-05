Девелопер установил на бульваре в Новой Москве скульптуру красного быка в стиле Пикассо

Высота объекта составляет 3 м

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" установила во втором районе жилого комплекса "Испанские кварталы" стальную скульптуру красного быка высотой 3 м в стиле художника Пабло Пикассо. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

На церемонии композицию открыли жители района, их дети, а также префект ТиНАО Дмитрий Набокин и генеральный директор ГК "А101" Игнатий Данилиди.

"Подобные объекты мы устанавливаем в каждом жилом районе для создания средового эффекта, который задает правильный ассоциативный ряд и помогает формировать эстетику территории. Так, на площади Туве Янссон стоят скульптуры муми-троллей. Бык тоже быстро станет символом района и объектом, притягивающим людей на бульвар", - рассказал Данилиди.

Скульптура стала украшением Севильского бульвара - центрального пешеходного променада во втором районе жилого комплекса "Испанские кварталы". Фигура трехметрового красного быка выполнена из стали в минималистичном стиле. Композиция будет служить точкой притяжения, ориентиром для встреч и необычным фоном для селфи, считают в компании. Источником вдохновения для авторов - дизайнера Боремира Бахарева и скульптора Дениса Бобылева - стало творчество Пикассо.

Основной акцент при разработке форм был сделан на серию литографий Пабло Пикассо "Бык", пояснил журналистам Бахарев. "Паблик арт подразумевает взаимодействие, важно, что искусство выходит в город. Мне кажется, людям это понравится", - рассказал он в ходе церемонии открытия скульптуры.

Серия "Бык" Пикассо - набор из 11 литографий, которую можно рассматривать как мастер-класс работы с изображением. Каждая новая литография является последовательным упрощением художественной формы.