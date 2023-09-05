5 сентября, 17:43

Более 1 тыс. домов нужно расселить для ликвидации аварийного деревянного жилья Якутска

По словам главы Якутии Айсена Николаева, для полной ликвидации аварийного деревянного жилья в городской агломерации Якутск необходимо переселить 1 178 многоквартирных домов общей площадью почти полмиллиона квадратных метров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полная ликвидация аварийного деревянного жилья в городской агломерации Якутск требует расселения более 1 тыс. многоквартирных домов. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев на совещании по развитию дальневосточных городов, которое провел президент России Владимир Путин.

"Острейшей проблемой в городе является нараставший многие десятилетия объем аварийного жилья. Сейчас, благодаря вашему поручению, в республике, включая Якутск, реализуется самая масштабная в стране программа переселения граждан из аварийного жилья <…> Для полной ликвидации аварийного деревянного жилья в городской агломерации Якутск необходимо переселить 1 178 многоквартирных домов общей площадью почти полмиллиона квадратных метров", - сказал он.

В этом году в Якутске завершается расселение фонда, признанного аварийным на 1 января 2017 года.

Ранее мэр Якутска Евгений Григорьев заявлял, что к 2032 году планируется ликвидировать полностью имеющееся в городе ветхое аварийное жилье. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНиколаев, Айсен Сергеевич
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